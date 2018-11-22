شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التشادية منيرة ميتشالا تشعل حفل افتتاح "فيزا فور ميوزيك" فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت المطربة منيرة ميتشالا القادمة من تشاد، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك بوصلة موسيقية أفريقية على مسرح محمد الخامس بالرباط. منيرة ميتشالا مغنية قادمة من قلب تشاد حاملة على عاتقها نشر "الهوية" عبر الموسيقى، ومكافحة الانتهاكات المجتمعية فى موطنها عبر أغانيها، ومنها لقبها "ميتشالا" أي نمر تشاد أو نمر "أنجمينا" العاصمة، تعود للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات، بمشروع موسيقي جديد مع المنتج وعازف الجيتار كامل زكري، ووصل صداها للعالمية بحصولها على جائزة الاكتشاف "آر إف آي" عام 2007، واختيارها منذ 6 سنوات كأفضل فنانة فى وسط إفريقيا ضمن جوائز "كورا" الموسيقية.

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