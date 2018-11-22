شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى توشك على الخروج من "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الفنانة مايا نصرى، على الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7"، التى تشارك فى بطولته مع الفنانين نضال الشافعى وأحمد زاهر ومنة فضالى وغيرهم، حيث يتبقى لها حوالى يومين وتنتهى من تصويره بالكامل وبعدها يدخل الفيلم فى مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى موسم منتصف العام.

يجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضًا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل "ناهد" المحامية، هذا الصراع، خاصة أنها تلعب شخصية محامية "أُلعوبان" تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة "شجن" الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

مايا نصرى آخر أعمالها فى السينما فيلم "قسطى بيوجعنى" التى شاركت فى بطولته مع الفنان هانى رمزى وحسن حسنى ومصطفى أبوسريع ومن إخراج إيهاب لمعى.