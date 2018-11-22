شكرا لقرائتكم خبر عن "طالعة من بيت أبوها".. الأردنية فرح سراج تغني لأول مرة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طالعة من بيت أبوها رايحة ببيت الجيران"، اختارت المطربة الأردنية فرح سراج هذه الكلمات لتكون افتتاحيتها الغنائية فى أولى حفلاتها الموسيقية بالمغرب، والتى احتضنها مسرح محمد الخامس فى قلب العاصمة المغربية الرباط.

وخطفت فرح قلوب الجمهور، بتوليفة غنائية من أشهر أعمالها، "أنت ع البال" و"لو باقي ليلة في عمري" و"دجي يا ربابة"، مع مفاجأتها الحضور بأجدد أغانيها "يا سعد"، في أولى إطلالاتها الرسمية أمام الجمهور المغربي ضمن مشاركتها في ختام فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك.

ويعتبر فيزا أو موسيقى بدون تأشيرة بمثابة سوق عالمى لمختلف رواد مجال الموسيقى العالمية من فنانين ومثقفين، لتبادل الرؤى الفنية من مختلف دول العالم، ويضم هذا العام فى نسخته الخامسة أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار 4 أيام متتالية.