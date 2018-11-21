شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يطالب الدولة بمواجهة الفن المغيب لعقول المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان محمد صبحى، بضرورة مواجهة الفن الذى يغيب العقل المصرى، وتابع: "كل ما يمكن أن ننجزه يتآكل بسبب هذه الأعمال فضلاً عن أنه يدمر الأجيال.. نحن نعانى من مسألة تغييب العقل فى العلوم والسياسة والفن وكل حاجة".
وأضاف محمد صبحى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكلفه بالتحقيق فى قنوات تغييب الوعى كما يتردد، مشدداً على أن هذا خبر غير صحيح على الإطلاق، وتابع: "أنا اتخضيت من هذا الخبر لأنه غير حقيقى والرئيس لم يكلفن بذلك كون هناك أجهزة مختصة لعمل ذلك".
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