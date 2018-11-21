شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bohemian Rhapsody لرامى مالك يحقق 386 مليون دولار منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Bohemian Rhapsody إجمالي إيرادات وصلت لـ386 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 2 نوفمبر في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 128 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و258 حول العالم.

الفيلم من بطولة المصرى الأمريكى رامى مالك، ويشارك فى بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

بعد أن عانى بشكل كبير بعد انفصاله عن الفرقة، تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.