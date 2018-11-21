شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان فيزا فور ميوزيك ينطلق بمؤتمر صحفى فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت فعاليات مهرجان موسيقى بدون تأشيرة "فيزا فور ميوزيك" بشكل رسمى بتدشين المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة على مسرح النهضة بقلب العاصمة المغربية الرباط.

وأعرب إبراهيم المزند مؤسس ومدير المهرجان عن سعادته الكبيرة لاستمرارية المهرجان لعامه الخامس، على التوالي بإقبال جماهيري متزايد وتنوع في المحتوى الموسيقي المقدم، اشفا أن النسخة الحالية تضم في جعبتها أكثر من خمسين حفلة موسيقية و1500 شخص من رواد المجال الموسيقي من حول العالم من منتجين وفنانين وخبراء.

كما أضاف المزند، أن الهدف من المهرجان تكوين حلقة وصل بين رواد المجال الموسيقي من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعمق القارة السمراء مع نظرائهم من القارة الأوروبية وأقاصي آسيا، فيما يشبه السوق الموسيقية والملتقى العالمي يكون مركزه المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان بحفل الافتتاح الرسمي في تمام السادسة والنصف مساء، ويضم اليوم الأول خمسة حفلات موسيقية مختلفة، بداية من حفل المطربة الأردنية فرح سراح والمغنية المغربية نبيلة ميتشالا والموسيقي المغربي رشيد زروال مع مشاركة المغنية الكاميرونية لورنوار.