شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سلاتوكادا تلهب شوارع الرباط بوصلة رقص وإيقاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألهبت فرقة سلاتوكادا الأجواء في شوارع العاصمة الرباط خلال تقديمها وصلة موسيقية على طريقة الإيقاعات المصحوبة بوصلات من الرقص الاستعراضي، بالتزامن من انطلاق حفل افتتاح مهرجان فيزا فور ميوزيك.

وتمكنت الفرقة من خطف انتباه المارة والتسبب في ازدحام مروري مؤقت إثر تجمهر العامة لمشاهدة عرضهم المتجول وسط الشوارع الرئيسية بالرباط بالقرب من مقر مسرح محمد الخامس الذي يحتضن حفل الافتتاح لتهيئة الأجواء الحماسية لانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان الذي يضم هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية.

سلاتوكادا، فرقة موسيقية إيقاعية انطلقت من قلب مدينة سلا المغربية، وتعد أول تجربة موسيقية إيقاعية من نوعها تنطلق من رحم بلاد المغرب إلى العالمية، حملت على عاتقها مسئولية إعادة إحياء روح الإيقاعات المغاربية القديمة وإعادة بثها برؤية أكثر عصرية، مع مزجها بخليط موسيقي من الموسيقى العالمية والموسيقى الشعبية البرازيلية ولمسات من البوسانوفا والسامبا، مصحوبة بوصلة مبهجة من الرقصات المختلفة لتقدم ما يشبه العرض الاستعراضي الموسيقي في الشوارع والميادين.