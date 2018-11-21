شاهدوا فنانة خليجية شهيرة تشكو عدم حب أحد لها.. “أحسّ إني بومة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:48 مساءً -

ردّت الفنانة الخليجية أبرار على الهجوم العنيف الذي يشنّ عليها مؤخراً. ونفت كونها تقوم بجني المال من خلال القضايا التي ترفعها ضدّ من يتعرض لها بالإهانة.

وجاء هذا الردّ خلال حلولها ضيفة على برنامج Judge الذي تقدمع الإعلامية حصة البناي على شاشة قناة “الروضتين”.

ونشرت الفنانة، على حسابها على “إنستغرام”، جزءًا من الفيديو الدعائي الخاص بالبرنامج، وبدت فيه وهي تشير إلى أنها تشعر بعدم حب الآخرين لها. وقالت: “أحس أني بومة، يعني المكان اللي أدش فيه ما أنحب”.

كما سئلت عن نشرها فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص، فأجابت أن الرقص هوايتها وأنه ليس وسيلة للإغراء. وأعلنت تحدّيها لمن يقول عكس ذلك.

يشار إلى أن أبرار كانت حلت ضيفة على البرنامج نفسه منذ مدة قصيرة. وقد أثارت موجة من الجدل بسبب تلقيها مبلغ 20 ألف دولار بعد مواجهتها موقفاً أبكاها خلال الحلقة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو لها ظهرت فيه بعد تسلمها المبلغ، حيث قالت:”أنا عشان بكيت عطوني 20 ألف دينار كويتي؟! أخاف تكونوا مسوين فيني دقة شباب”.

وأضافت :”حصة إحلفي”، فردت عليها الأخيرة: “أكيد والله لأنك تستاهلين، وهادا لأن إحنا زعلناها”. وعلّقت أبرار: “كل يوم جيبوني البرنامج. ماراح تستضفوني باشر؟”.