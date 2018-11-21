سعد الصغير يعترف بخيانته لزوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري سعد الصغير، عن علاقته بزوجته، والأوقات الصعبة التي مرت عليهما.

سعد الصغير، قال خلال لقائه في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc: «إن زوجته كانت تراقبه أحيانًا وتراه يجلس مع سيدات غيرها، ولكنها كانت تتحمل كل ذلك من أجل أبنائها».

وأعترف خلال الحلقة بأنه خان زوجته أكثر من مرة طوال فترة زواجهما ووصف تلك المرحلة بأنها كانت في غاية السوء».

ووجه “الصغير”، رسالة اعتذار خاصة لزوجته كما شكرها على تحمله طوال تلك الفترة.

الفنان الشعبي، تحدث عن والدته أيضًا والتي رحلت العام الماضي، قائلًا: «إن أمنيته الوحيدة هي رؤية والدته في المنام ولو لمرة واحدة».

كما استعاد ذكريات الساعات الأخيرة في حياة والدته، مؤكدًا أن والدته دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وبعدما انتهت منها غادر جميع أقاربهم المستشفى بينما رفض هو العودة للمنزل وسرعان ما توفيت بعد ذلك.

وأضاف باكيًا: «ما حدش هيعوضني عن أمي سواء كان أولادي أو إخوتي، ولا حَد هيعوضني ضفر أًمي، هي كانت سندي وضهري».