- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مواطنتها الفنانة فيروز، بعيد ميلادها الـ 83، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».
مايا دياب، قالت في تعليقها على الصورة: «بيوم عيدك بحسّ بالوطنية، بيوم عيدك بحسّ بالإستقلال، إنت الوحيدة اللي أعطيتي بلدي هوية، هوية وطنية وفنية وفخر، لما بسمع صوتك بحس بإستقلال».
وأضافت: «أكتر من استقلال منعيّدو وما بعمرنا حصلنا عليه.. منِّك تعلمت الحنين وبعرف لمين.. لطفولة، لتفاصيل، لمشهدية، ليوميات، لروتين ،الحياة كاملة ابتدت وما رح تخلصطالما صوتك كل يوم بوسّع المدى، بتمنى انك تكوني سعيدة بحياتك على قد ما بتسعديلنا حياتنا».
وتابعت: «يا ريت منقدر نعطيكي قد ما أعطيتي كل واحد فينا.. انتمائي إليك هو أكتر من “حب” وكل يوم بيطلع بزيد انتمائي وحبي وتقديري لقيمة وطنية فنية، لهالة،لشخصية، “لأمّ” أحبّت الوطن فصارت الوطن و”لأمّ” أحبّت اولادها فصرت كل ما أتلاقى ب”زياد” بشوف حبّك بشعّ منه. العمر بيحلى إلك، يا من إجتمع عليها الوطن وما اختلف عليها ولا وطن. ينعاد عليك وما توقف ولا مرة الدني».
شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تهنئ فيروز بعيد ميلادها برسالة مؤثرة.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .