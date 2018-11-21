مايا دياب تهنئ فيروز بعيد ميلادها برسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مواطنتها الفنانة فيروز، بعيد ميلادها الـ 83، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

مايا دياب، قالت في تعليقها على الصورة: «بيوم عيدك بحسّ بالوطنية، بيوم عيدك بحسّ بالإستقلال، إنت الوحيدة اللي أعطيتي بلدي هوية، هوية وطنية وفنية وفخر، لما بسمع صوتك بحس بإستقلال».

وأضافت: «أكتر من استقلال منعيّدو وما بعمرنا حصلنا عليه.. منِّك تعلمت الحنين وبعرف لمين.. ‎لطفولة، لتفاصيل، لمشهدية، ليوميات، ‎لروتين ،الحياة كاملة ابتدت وما رح تخلصطالما صوتك كل يوم بوسّع المدى، بتمنى انك تكوني سعيدة بحياتك على قد ما بتسعديلنا حياتنا».

‎وتابعت: «يا ريت منقدر نعطيكي قد ما أعطيتي كل واحد فينا.. ‎انتمائي إليك هو أكتر من “حب” وكل يوم بيطلع بزيد انتمائي وحبي وتقديري لقيمة وطنية فنية، ‎لهالة،لشخصية، “لأمّ” أحبّت الوطن فصارت الوطن و”لأمّ” أحبّت اولادها فصرت كل ما أتلاقى ب”زياد” بشوف حبّك بشعّ منه. ‎العمر بيحلى إلك، يا من إجتمع عليها الوطن وما اختلف عليها ولا وطن. ‎ينعاد عليك وما توقف ولا مرة الدني».