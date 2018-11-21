أصدقاء هند صبري يفاجئونها بحفل مميز في عيد ميلادها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الفنانة التونسية هند صبري بحفل مميز أعده لها عدد كبير من أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق يوم 20 نوفمبر.

أصدقاء الفنانة التونسية أحضروا لها قالب تورتة كبير وضعوا به شموع تحمل رقم “39” وهو عمرها، وشاركت هند جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة.

وكانت هند صبري قد صرحت مؤخرا، في ندوة عن التحرّش على هامش فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، إنها تلقت تهديدات هي وابنتيها بالاغتصاب من جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد.

الفنانة التونسية أكدت أنها دافعت عن الفنان المغربي في الاتهام الأول له؛ لإحساسها ببراءته، لكن الاتهام الثاني جعل الشك ينقطع باليقين.

واشارت إلى أنها لم تتعرض طوال مسيرتها الفنية لأي نوع من التحرش أو التهديد بالاغتصاب مثلما حدث مؤخرًا، مؤكدة أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وابنتيها، وحمايتهما من أية تهديدات.

يذكر أن هند صبري من مواليد 20 نوفمبر عام 1979، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 39 عاما.