عبير صبري برفقة زوجها على السجادة الحمراء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برفقة زوجها المحامي أيمن البياع.

عبير صبري، اختارت لإطلالتها فستان أسود مزين ببعض الخطوط الذهبية والزرقاء، بينما أطل زوجها ببدلة رسمية باللون الأسود، مع نظارة طبية.

ويعد المهرجان هو أول مناسبة فنية تظهر فيها عبير برفقة زوجها بعد احتفالهما بعقد قرانهما في شهر يوليو الماضي، في دبي بعد قصة حب جمعت بينهما امتدت لأشهر.

من ناحية أخرى تشارك عبير صبري، في بطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم «زنزانة 7» والذي تشارك فيه البطولة إلى جانب نضال الشافعي، واحمد زاهر، ومنة فضالي، ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

كما تشارك في بطولة مسلسل «البيت الكبير2» والمقرر عرضه مطلع 2019، ويشارك في بطولته كل من، لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، بالغضافة إلى ريم البارودي، ومنة فضالي، وماجد المصري، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.