عمرو دياب يصيب جمهوره بصدمة في أحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة جدل كبيرة بين جمهوره في أحدث ظهور له بسبب إطلالته في حفلته.

الصورة ظهر فيها عمرو دياب مع اللاعب عبدالله السعيد، لاعب أهلي جدة السعودي، والذي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أثناء حضوره إحدى حفلات الهضبة والذي بدت ملامحه متعبة وظهرت عليه علامات التقدم في السن بشكل كبير.

الصورة حصدت العديد من التعليقات التي أكدت أن عمرو دياب، يبدو أكبر بكثير بدون استخدام «الفوتوشوب».

وكان عمرو دياب، قد تعاقد على إحياء حفل ليلة رأس السنة 2019 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل بالتحديد.

من ناحية أخرى، كشف السيناريست تامر حبيب، انتهائه من كتابة الجزء الأول من الفيلم الذي قد يجمع الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «Its Showtime»، الذي يعرض على شاشة CBC: «أن العمل رومانسي، ويتضمن قصة عاطفية تجمع عمرو دياب الذي يجسد فيه شخصية نجم شهير، ودينا التي تؤدي دور فتاة ثرية لا تهتم بعالم المشاهير».