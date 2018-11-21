المحكمة تقضي بحبس محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت ضربة جديدة للفنان المصري محمد رمضان، بعد أن أصدرت محكمة جنح قسم الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، حكمًا جديدًا ضده.

الحكم يقضي بحبس الفنان محمد رمضان، 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBCمصر.

أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالمتعال، قال في تصريحات صحفية: “إن الحكم صدر بسبب بث الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته جميع المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه مدير عام قنوات “MBC”.

وأوضح أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306 و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.

وكان محمد رمضان، قد قال في فيديو قديم نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبينmbc بعد أن قام بالتوقيع على عقد مسلسل جديد لها: “باقي على رمضان عشر أيام وأنا عامل الفيديو للصحفيين المهتمين بالبيان الذي أصدره رئيس إحدى القنوات الخليجية في مصر، وده بيان كاذب من شخص كاذب بيدعي أني حصلت على عربون وأنا رفضت أرجعه؛ وهذا الكلام غير حقيقي، لأني مش موقع عقد معاه”.

وأضاف: “أنا موقع عقد مع الشركة التي يعمل بها، بإنى سوف أقدم مسلسل من إنتاج العدل جروب، وهيتذاع بشكل حصري في مصر عبر قناة dmc وعدد آخر من القنوات العربية، الكلام اللى اتقال فى حقي أساء لي وللقناة اللي هيتم عرض المسلسل عليها، لأن القناة دي مش هتعرض مسلسل وهى عارفة إنى على خلاف مع قناة أخرى دي مش أخلاقنا كمصريين، ودي الحقيقة للناس اللى وصلها البيان”.