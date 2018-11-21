شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأفلام للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة ماجى أنور، رئيسة مهرجان الأفلام للأطفال، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من عمر المهرجان يوم السبت المقبل الموافق يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، حيث ينتمي لمهرجانات اليوم الواحد وتقام عروضه بالكامل بدءًا من الساعة السادسة في مركز درب 1718 الثقافي بالفسطاط.

وأشارت ماجي إلى أنه تم انتقاء عدد من الأفلام التي تخص قضايا الطفل للمنافسة على جوائز المهرجان، والتي تنتمي لدول مختلفة حول العالم، مؤكدة أنها وضعت باعتبارها ألا تزيد مدة عرض الأفلام المجمعة عن ساعتين لعدم مقدرة الأطفال المشاهدين من استيعاب مشاهدة السينما لساعات أكبر.

وفجرت ماجي مفاجأة وهي عدم استعانتها بأعضاء لجنة تحكيم من صناع السينما مثل الدورتين الماضيتين وإتاحة الفرصة للأطفال المشاهدين باختيار أفضل فيلم ويكونون هم لجنة التحكيم الرئيسية، وذلك بهدف تعليم الأطفال التمرس على الحكم على الأعمال بمهنية ومعاملتهم كصناع أفلام حقيقين.. ومن جانب آخر تشجيعهم لصناعة أفلامهم الخاصة بتصويرها بالموبايل وعرضها بالمهرجان لنشر فكرة صناعة الفيلم بيد الأطفال وتعبيرهم عن أفكارهم وأحلامهم.

ومن الأفلام التي سيتم عرضها: (I LOVE MY CARL ،MUGGINS AND TUGGINS SEED PALOMITAS ،PLASTIC ،KOKOSHA ،NUKU NUKU ،Sukar)