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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأحمد رزق ضيوف شرف فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجمان صلاح عبد الله، وأحمد رزق، كضيوف شرف فى أحداث فيلم "لص بغداد" الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل 2019، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
وبدأ تصوير الفيلم يوم السبت الماضى فى منطقة وسط البلد، ثم انتقل مخرج العمل أحمد خالد موسى للتصوير فى منطقة الدقى، ثم التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى وشارك اليوم كل من صلاح عبد الله وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق.
يذكر أن فيلم " لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز.
ابطال لص بغداد
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