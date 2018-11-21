بعد طلاقها.. السورية سارة نخلة بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والذي بدأت فعالياته الثلاثاء 20 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

سارة نخلة، اختارت لإطلالتها في الحفل فستان أزرق مشقوق لأعلى الساق، وعاري الكتفين بفتحة تمتد لأسفل البطن.

وصنفت إطلالة سارة نخلة، بأنها الأجرأ خلال الحفل، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من إعلانها انفصالها عن الفنان المصري أحمد عبدالله محمود بعد زواج دام لمدة 3 سنوات.

الفنانة السورية قامت بحذف كل صورها مع طليقها أحمد عبدالله محمود، وردت على سؤال أحد متابعيها حول سر فقدانها لوزنها مؤكدة أن النكد، هو العامل الأساسي لذلك، الأمر الذي اعتبره جمهورها بأنها كانت تعيش في نكد مع زوجها.

من ناحية أخرى تعاقدت سارة نخلة، على المشاركة في بطولة مسلسل «هبة رجل الغراب» الجزء الرابع، وهو سيناريو وحوار شريف بدر الدين، وإخراح ياسر زايد، وتلعب بطولته الفنانة ناهد السباعي، التي قدمت دور البطولة في الجزء الثالث، بدلا من الفنانة إيمي سمير غانم التي لعبت بطولته في الجزء الأول والثاني.