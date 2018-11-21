بوسي شلبي في لقاء حصري لمجلة الجمال : بقيت وحيدة وشغلى هو كل حياتي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - زي ما عودتنا دائما بتألقها وبأسلوبها الجميل، وفي حديث منفرد لها لمجلة الجمال، قالت بوسي شلبي أنها بتستمع دائما بتقديم المهرجانات.

وقالت شلبي أنها مسئولة عن تقديم الحفلة كاملة في "دير جيست"، على عكس مهرجان "ACA"، اللي كل فنان أو إعلامي بيبقى مسئول عن تقديم فنان واحد فقط غيره وليس الحفلة كاملة.

وقالت شلبي أن موضوع التقديم دا مسئولية كبيرة جدا لأنها بتشوفها مسئولية كبيرة في أنها تظهر الفنان اللي بتقدمه دا.

ووجهت بوسي شلبي رسالة للإعلاميين الجدد أنهم لازم يحبوا المهنة جدا، ولازم يخلصوا لشغلهم ويكون الدافع هو الحب مش مجرد شغل وبس.

وأضافت شلبي أن أكتر الأفلام اللي عجبتها الفترة اللي فاتت كان فيلم "يوم الدين"، ووجهت كلمة للدولة أنهم لاوم يهتموا بالسينما عشان نقدر ننافس الأفلام العالمية.

وقالت شلبي أنهم مش بتهتم بالتريند لأنها واثقة جدا من المحتوى اللي بتقدمه وأكدت أنها مش بتهتم بالمنافسة.