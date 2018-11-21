ما السر الذي جمع علي الخوار بالفنان ماجد المهندس؟

يجتمع النجم ماجد المهندس من جديد مع الشاعر الإماراتي علي الخوار في عمل فني للكويت باسم “لولو الحب”، فما السر الذي جمع الخوار بالمهندس من خلال أغنية “لولو الحب”؟

يقول الشاعر علي الخوار: “للكويت قيمة عاطفية كبيرة في وجداننا نحن أهل الخليج منذ صغرنا، وهذه الأغنية بالرغم من أنها هدية خاصة، لكنها تحمل أيضا مشاعر وفاء ومحبة من شعب الإمارات إلى شعب الكويت الشقيق”.

وعبر الخوار عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع برنس الغناء العربي الفنان ماجد المهندس خصوصاً أن المهندس يمنح القصيدة بُعداً أكثر عذوبة وشفافية بصوته ورومانسيته.

“لولو الحب” من ألحان عادل عبدالله وتوزيع مهند خضر ومكساج محمد عصمت وتنفيذ فيديو علاء فياض ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني في دبي، وقد أبدع الخوار في كتابتها كما هي عادته في جميع أعماله الغنائية التي تغنى بها كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي والقناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني اليوتيوب، لا سيما أنها تميل للطابع الغزلي الرومانسي الذي يتلاءم مع إحساس الفنان ماجد المهندس.

وتقول بعض كلمات “لولو الحب”:

انتي لولو قبْل ما يزيّنك لولو

وانتي شيّ مْن الحقيقة والخيال

وانتي وحدك بين كل الناس “صولو”

عزف ساحر منفرد حب و دلال

في عيونك مهما هالعالم يقولوا

ما وفوا لولو الصباح فـ أيّ حال

لا القمر طالك .. ولا نجومك يطولوا

ولا اوصلن حسنك مليكات الجمال