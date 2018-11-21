المشاهير يحتفلون بعيد جارة القمر

بمناسبة عيد ميلاد سفيرتنا الى النجوم فيروز، حوّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء الواقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المنصات الى مظاهرة للاحتفال بعيد “جارة القمر”.

كذلك اختار المشاهير ان يعبروا عن حبهم لـ فيروز كل واحد على طريقته الخاصة.

وقد رصد موقع “بصراحة” تغريدات المشاهير بمناسبة العيد الـ 83 للسيدة فيروز:

–نجوى كرم: عيدك عيد الأعياد #فيروز

–ماغي بوغصن: #عيد_فيروز صباحنا هوي الشمس وانت. بتحلّي ايامنا

–باتريسيا هاشم: #فيروز سفيرتنا الى الخلود…

–نيللي مقدسي: يلي صوتها نفَس لبنان واغنياتها نشيدو الوطني…كل عام وسفيرتنا الى النجوم السيدة #فيروز وسام على صدر الفن اللبناني والعربي.

–مروان حداد: #يوم_فيروز صوت فيروز هو لبنان الحلم الذي لم يتحقق

–ناجي اسطا: عالأرز إسما بالمجد مدروز مسلم مسيحي منعشقا ودروز لما منحكي عن مجد خالد منكون عم نقصد إسم فيروز #يوم_فيروز

–داليدا خليل: #فيروز ذهب لبنان المعتق و الماسة الشرق .. فيروز انت العيد بكل عام

–شكران مرتجى: “لما بسمعك بقدر أمسك النجوم وبتضل مرجوحتي معلقة بالقمر مابدي إنزل عالأرض لانه كلهم عم يتقاتلوا …..محظوظة إني ولدت بزمن إنتي فيه معك بضل شوف الوطن والضيعة والنجوم والقمر والبحر حلوين….. بصدق إنه لسه في شي حلو بزمن الحرب والقباحة…. وبستنى بكرا وشو أتأخر بكرا… الك بقول ياحلوة شوبخاف إني ضيعك كل عام وإنتي بخير عيد_ميلاد_فيروز”.

–جورج صليبي: كل عام وأنت تحفرين مزيداً من المجد على جدار العمر… ٢٠ تشرين الثاني #فيروز #عيد_الدني

–ناديا بساط: #عيد_ميلاد_فيروز عيدُ وطني أنا .

–باسكال مشعلاني: #يوم_فيروز ينعاد عليكي بالخير والصحه وطول العمر #ايقونة_لبنان

–يارا: صباحنا وأيامنا كلها #فيروز … وحدُن بيبقوا #عيد_فيروز #عيد_الدني

–مريم البسام: شو الزهر؟ يفنى الزهر !!وابقى أنا إلك #عيد_فيروز فتّحهن عليي عيونك يا حلو #سعيد_عقل

–من سميرة توفيق لفيروز العظيمة ::بيوم عيدك اتمنى لك الصحة،العمر الجميل، الفرح،اتمنى لك ان تبقي وتبقي يا عظيمة الدنيا..صداقتنا الحلوة مكللة بالنبل،وما بتبعدنا الايام.. بيوم عيدك ،،يا رب يحفظك وما يحرم الدنيا من طلتك،غالية القلب فيروز ..كل عام وانت الدنيا وانت جمالها. بحبك .س.توفيق”.

–جمال فياض: طلّ يا محبوب واحمل لنا الأنغام طلّ يا محبوب غنّيتك أحلام … يسعد صباحك يا حلو، وعدك لنا لا تبدّلو … ونبقى سوى ويبقى الهوى بقلوبنا صافي وحلو … يسعد صباحك يا حلو .. #فيروز

–نزار فرنسيس: فيروز.. صرتي الرّمز.. والمعنى../ مهما اختلَفنا وْعن بعض ضعْنا../ صوتِك يا ستّ الكلّ.. بدّو يْضلّ../ كلّما اختلَفنا.. يْعود.. يجمَعنا../

–هشام الحاج: ما بيطلع صباح فيروز لو غافيي…… عقبال المية والله يطول بعمرك يا ست الكل

–زاهي وهبي: لو أن للصوت لوناً لَكان صوتُها قوسَ قزح #زاهي_وهبي #عيد_فيروز

–شيما هلالي: السيدة #فيروز الحقيقة الثابتة في الشرق المتغير. تبقى فيروز الحكاية الجميلة التي يتناقلها الأجيال دون النظر الى الدين والسياسة. فيروز تجمع العرب ولا تُفرقهم. كل عام وأنتِ بخير يا صوت السلام. #عيد_الدني

–كاترين معوض: البعض يرى للأغاني فصول، للأغاني توقيت. الموسيقى لا تحدها البراويز، لا تسعها العناوين، لا ترسم بلون أوحد ولا تحصر في تدوين. الموسيقى كفيروز، في كلّ ساعة تجوز، لرسمها كل لون قد تعوز، في كل عصر الموسيقى كفيروز تعيشُ وتفوز. #عيد_الدني #يوم_فيروز

–رنين شعار: ويا #فيروز بحبك تا تخلص الدني! #سنة_عن_سنة

–تامر حسني: كل سنه وانتي طيبه يا أجمل اصوات الدنيا

–هشام بولس: وعندما أراد الله أن يخصّ لبنان، أهداه فيروز… ينعاد علينا بوجودك#فيروز#عيد_ميلاد_فيروز#عيد_فيروز