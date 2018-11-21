أمينة العوني تُطلق مهرجان "ملكة جمال السندريلا" في المغرب

تنطلق فعاليات مهرجان "ملكة جمال السندريلا" في المغرب، بدورته الثانية، والمقام في مدينة شفشاون، ويحرص علي حضور الحفل عدد كبير من نجوم المغرب.

ويضم المهرجان 9 فتيات من المغرب، حيث سيتم اختيار ملكة الجمال والوصيفات، طبقًا لمعايير معينة ومحددة، ويكون المهرجان من تنظيم جمعية الإبداع للثقافة والفنون.

يُذكر أن أمينة العوني، هي مديرة المهرجان، حيث اتجهت إلى هذا المجال، عقب حصولها على خمسة ألقاب وطنية وعالمية، وحصلت في وقت سابق على لقب ملكة الملكات، في أكبر مسابقة بالعالم العربي والخاصة بالجمال.