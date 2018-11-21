شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ومصطفى فهمى ولبلبة يفتتحون معرض "رحلة مهرجان القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزيرة الثقافة، منذ قليل، معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى"، احتفالًا بمرور 40 عامًا على المهرجان.

وحضر المعرض عدد من نجوم الفن منهم، حسين فهمي، مصطفى فهمى وزوجته، والفنانة لبلبة، وماجدة واصف الرئيس الأسبق للمهرجان.

وتضمن المعرض لوحة شرف ضمت العديد من الصور الفوتوغرافية لنجوم الدورات السابقة من المهرجان، وصورا للعديد من التكريمات، وتضمن أيضا بعض أفيشات الأفلام التي شاركت في المهرجان.

المعرض يحتفى بتراث المهرجان الغنى واللحظات التاريخية الأكثر الأهمية على مدار الـ 40 سنة الماضية، ويفتح المعرض أمام الجمهور بمسرح الهناجر يوميا بدءا من اليوم و حتى 29 نوفمبر من 12 لـ 8 مساء.