روبرت دي نيرو وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 20 عامًا

كشفت تقارير إعلامية بأن الممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو وزوجته جريس هايتاور انفصلا عن بعضهما بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا.

وذكرت مجلة “بيبول” نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن “دي نيرو” (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت. ولديهما ولدين اليوت (20 عاماً) و”هيلين (6 سنوات).

نذكر ان دي نيرو سبق ان انفصل عن هايتاور عام 1999، وبعد معركة قضائية تمكن الاثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.