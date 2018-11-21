روبرت دي نيرو وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 20 عامًا

Nov 21, 2018
كشفت تقارير إعلامية بأن الممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو وزوجته جريس هايتاور انفصلا عن بعضهما بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا.
وذكرت مجلة “بيبول” نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن “دي نيرو” (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت. ولديهما ولدين اليوت (20 عاماً) و”هيلين (6 سنوات).
نذكر ان دي نيرو سبق ان انفصل عن هايتاور عام 1999، وبعد معركة قضائية تمكن الاثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.
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