شاهد فى دقيقة.. أجمل 10 كلمات أغانى علقت قلوبنا بجارة القمر فيروز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ــ وستظل ـــ النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز مصدرا من مصادر الإمتاع الفنى فى عالمنا العربى، حيث تحتفل اليوم "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 83، وهى التى قدمت خلال مسيرتها الفنية سواء فى مصر أو لبنان أو حتى فى جميع أنحاء العالم العشرات بل والمئات من الأعمال الفنية الرفيعة التى عبرت فيها بحس مرهف عن أجمل المشاعر الانسانية، وأيضا عبرت بغضب عن قضايا المواطن العربى. وفى هذا اليوم نرصد أجمل 10 جمل غنائية تعلقت بها قلوبنا بصوت الست فيروز .. وفى هذا اليوم نرصد أجمل 10 جمل غنائية تعلقت بها قلوبنا بصوت الست فيروز .. - " كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد .. أنا و الله كنت مفكّرتك برّات البلاد" - "الغضب الساطع آتٍ وأنا كلي إيمان .. الغضب الساطع آتٍ سأمرُّ على الأحزان" - "اه يا سهر الليالى .. اه يا حلو على بالى" - "بكتب اسمك يا حبيبى عالحور العتيق ..بتكتب اسمي يا حبيبي عارمل الطريق" - "شط إسكندرية يا شط الهوى .. رحنا إسكندرية رمانا الهوى" - " حبيتك بالصيف حبيتك بالشتى .. نطرتكبالصيف نطرتك بالشتي" - "سألتك حبيبي لوين رايحين .. خلينا خليناوتسبقنا سنين" - " يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين" - " يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبي ..خدلي بدربك هالمنديل و اعطيه لحبيبي"

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