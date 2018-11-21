شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى: مفيش شخصية موصلتش لتفاصيلها ولم أبحث عن الأدوار الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسن حسنى فى بداية ندوته بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، عن سعادته الكبيرة بتكريمه من مهرجان القاهرة، الذى يعتبره شرفا كبيرا من مهرجان عريق هو الأقدم فى المنطقة العربية.

وأكد حسنى أن حضور الفنانين المهرجانات يساهم فى عملية التثقيف وأيضا يجعل التواصل أوسع لأنه يرى ويتحدث مع فنانين لا يراهم إلا على الشاشة، مضيفا أن الفنان يشاهد فى المهرجانات أفلاما لا يجدها فى بلده وكل هذا زيادة ثقافة تواصل مع المجتمع العربى أو حتى الأبعد من ذلك.

وتحدث الفنان الكبير عن المشهد الذى قدمه فى مسلسل "رحيم" فى شهر رمضان الماضى والذى ابكى فيه الجمهور بأنه من المشاهد الذى يعتز بها فى أعماله التى قدمها، ليقول طارق الشناوى إن الفنان الراحل جميل راتب بكى على هذا المشهد أيضا لأنه عانى نفس المأساة.

وأكد حسن حسنى أنه طوال مشواره الفنى لا يبحث عن الأدوار الكبيرة حجما أو أى تفاصيل أخرى سوى كيف يقدم الأدوار بشكل مميز، مشددا على أنه لم يبحث اطلاقا عن وضع اسمه على التتر او دور فلان أكبر منه، مشيراً إلى أنه رفض كثيرا أدوار من الجلدة للجلدة لشعوره بأنها لا تعلق مع الجمهور.

وتابع حسن حسنى أنه يوافق كثيراً على مشهد واحد فى عمل يرى أنه سيدخل قلوب الجمهور، لافتا أنه رغم تقديم العديد من الأدوار إلا أن هناك بعض الادوار التى لم يجسدها حتى الأن وهى فى المسرح العالمى ويتمنى تقديمها، ولم يترك حسن الفرصة لمداعبة الحضور بخفة دمه عندما ارتفع أصوات الميكروفونات ليقول:" الندوة دى شكلها مغشوش".

واستطرد حسن حسنى أنه لا ينظر إلى كونه كوميديان عند ترشيحه لأى دور، لأنه بدا حياته الفنية مع المخرج عاطف الطيب وقدم شخصية شريرة، مشيرا إلى أنه يترك الشخصية تسوقه وتخرج مثلما تخرج سواء طيبة او شريرة أو كوميدية او غير ذلك ولكن ليس لكونه كوميديان يُسيّر الدور لأن يكون كوميدى.

وتطرق الفنان الكبير الى أكثر الشخصيات التى أتعبته وسعى كثيرا للوصول إلى تفاصيلها هى التى قدمها فى فيلم "سارق الفرح" لانها كانت متعبة ومجهدة جدا، إضافة الى ان العمل مع المخرج داود عبد السيد يحتاج مجهودا كبيرا فى الشخصيات وتفاصيلها، مؤكدا أن النتيجة فى النهاية كانت مذهلة، مشددا فى نفس الوقت على أنه لم يواجه شخصية فشل فى الوصول الى تفاصيلها لانه وقتها لن ينام او يمتنع عن حضور التصوير.

وفى ختام حديثه أكد على وجود حب ومودة بينه وبين الصحافة ووسائل الاعلام عامة، مرجعا السبب لرفضه اجراءات لقاءات صحفية أو اعلامية لعدم حبه الحديث عن الدور بعد تقديمه ويفضل ترك الفرص لكل صحفى يشاهد الفيلم او الدور ويقول رأيه سواء جيدا أو سيئا.

ومن جانبه أكد المنتج والسيناريست محمد حفظى - رئيس الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى- فى ندوة الفنان حسن حسنى المقامة على هامش المهرجان بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، أن تكريم حسن حسنى هو تكريم للمهرجان.