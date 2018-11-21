بعد 20 عامًا من الزواج روبرت دي نيرو ينفصل عن زوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:12 مساءً - انفصل الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو Robert De Niro عن زوجته غريس هايتاور Grace Hightower، بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وورد في التقارير نقلًا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، القول: إنّ النجم البالغ من العمر 75 عامًا وزوجته البالغة من العمر 63 عامًا يعيشان منفصلين منذ فترة.

وحتى الساعة لم يرد أيّ تعليق حول الموضوع من النجم أو زوجته، أو حتى من المتحدث الرسمي باسمه.

يشار إلى أنّ دي نيرو تزوج هايتاور عام 1997، ولديهما طفلان إيليوت (20 عامًا) وهيلين جريس (6 أعوام). Grace Hightower & Robert De Niro



وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها دي نيرو وهايتاور، حيث إنّ دي نيرو تقدّم بطلب للطلاق عام 1999، وخاض معركة قضائية للحصول على حضانة طفلهما، ولكن في النهاية تمكن الاثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.

يُذكر أنّ دي نيرو لديه أربعة أبناء آخرين هم: درينا ( 47 عامًا) ورابايل (42 عامًا) من زوجته السابقة دياني أبوت، بالإضافة إلى التوأمين جوليان وارون (23 عامًا) من صديقته السابقة توكي سميث.

وفي سياق منفصل، كان للنجم مواقف جريئة جدًّا هذا العام، بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات عدة مستخدمًا ألفاظًا نابية على الهواء مباشرة.

ودي نيرو أحد الممثلين الذين يحظون باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (The Raging Bull) أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (The Godfather) أو الأب الروحي.

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