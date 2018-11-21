كيف عايدت سميرة توفيق صديقتها فيروز؟

متابعة الخليج 365: على مرّ سنوات طويلة، حافظت الفنانة القديرة سميرة توفيق على الصداقة الّتي تجمعها بالسيدة فيروز، ولم ينقطع الإتصال بينهما يوماً، فكيف عايدت سميرة توفيق صديقتها فيروز يوم عيد ميلادها؟

نشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق، رسالةً على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها:

“من سميرة توفيق لفيروز العظيمة: بيوم عيدك اتمنى لك الصحة، العمر الجميل، الفرح، اتمنى لك ان تبقي وتبقي يا عظيمة الدنيا..صداقتنا الحلوة مكللة بالنبل، وما بتبعدنا الايام… بيوم عيدك، يا رب يحفظك وما يحرم الدنيا من طلتك، غالية القلب فيروز…كل عام وانت الدنيا وانت جمالها. بحبك. سميرة توفيق”.