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متابعة الخليج 365: يبدو أن الطفل زين، بطل فيلم “كفرناحوم”، يُرافق المخرجة نادين لبكي في جولتها ضمن الولايات المُتحدة الأميركية حيث يُشارك الفيلم ببعض المهرجانات العالمية.
وخلال تواجدهما في أميركا، يلتقي الطفل زين بالنجمات العالميات وهو الأمر الّذي وثّقته المخرجة نادين لبكي في مجموعة ستوري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.
وكان لافتاً أن الطفل زين قد إلتقى النجمة العالمية ليدي غاغا والتقطت معها صورة تذكارية، كما التقى بالممثلة الهوليوودية نيكول كيدمان.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نادين لبكي.. زين طفل “كفرناحوم” برفقة ليدي غاغا ونيكول كيدمان! – بالصور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .