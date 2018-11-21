بعد نادين لبكي.. زين طفل “كفرناحوم” برفقة ليدي غاغا ونيكول كيدمان! – بالصور

متابعة الخليج 365: يبدو أن الطفل زين، بطل فيلم “كفرناحوم”، يُرافق المخرجة نادين لبكي في جولتها ضمن الولايات المُتحدة الأميركية حيث يُشارك الفيلم ببعض المهرجانات العالمية.

وخلال تواجدهما في أميركا، يلتقي الطفل زين بالنجمات العالميات وهو الأمر الّذي وثّقته المخرجة نادين لبكي في مجموعة ستوري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وكان لافتاً أن الطفل زين قد إلتقى النجمة العالمية ليدي غاغا والتقطت معها صورة تذكارية، كما التقى بالممثلة الهوليوودية نيكول كيدمان.