أحمد عبد الله يهاجم مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هاجم الفنان أحمد عبدالله المسؤولين عن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب تجاهل إرسال دعوة له لحضور حفلة الافتتاح، رغم كونه بطل أحد الافلام التي ستعرض ضمن فعاليات المهرجان هذا العام.
وكتب من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك" : "أنا ابتديت أحس إني مش ممثل ومش من حقي حضور المهرجانات، بس لما كمان يكون عندي فيلم مايتبعتليش دعوة، شكرا" .
يذكر أن أحمد عبدالله يشارك في بطولة فيلم "جريمة الإيموبيليا" والذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان، من تأليف وإخراج خالد الحجر.
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