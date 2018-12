خاص- افتتاح “مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية” ومدينة طرابلس حاضرة

افتتحت النسخة الرابعة من “مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية” (BAFF) في سينما متروبوليس أمبير – صوفيل بحضور سفيرة الولايات المتحدة الامريكية اليزابيث ريتشارد، سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، سفير السويد يورغين ليندستروم، السكرتير الأول في سفارة مملكة بلجيكا يِرون دوبوا، الملحقة الثقافية لدى سفارة الولايات المتحدة الامريكية كريستن سميث، والمنظمين أليس مغبغب كرم، ماريا شختورة، نادين مقدسي، فضلاً عن ممثلين من رعاة المهرجان والشركاء الثقافيين ومدعوّين.

انطلق المهرجان بنسخته الرابعة بالعرض العالمي الاول لـJosephine Baker, the Story of an Awakening (2018, 52’, Ilana Navaro, English) بحضور المخرجة ايلانا نافارو وبالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الاميركية الذي يعرض قصة حياة أول نجمة عالمية سوداء، جوزفين بايكر، فتاة صغيرة، فقيرة من ميسوري، ارتقت لتتوج ملكة على باريس. ومسيرة نجمة، انتقلت من كونها راقصة خفيفة الى مصاف المناضلة على مستوى الإنسانية.

كما عرض الوثائقي Maurice Béjart, l’âme de la danse (2017, 65’, Henri de Gerlache, french)، بالشراكة مع السفارة السويسرية. هذا الفيلم يوثق القدر الفريد لمصمم الرقص الخارق، موريس بيجار، منذ الطفولة حتى وصوله الى نخبة المسارح العالمية. أنه بلا أدنى شك واحد من كبار مبدعي القرن العشرين. لقد جعل تذوق الرقص ممكنا لأكبر عدد من الناس، وطبع هذا الرقص بطابعه الى الأبد. عبر تتابع الباليهات التي أصبحت رموزا، ومحفوظات الأرشيف والشهادات الحية، تتكشف الشخصية المتعددة الوجوه لهذا الفنان الخالد.

تندرج النسخة الرابعة من BAFF تحت عنوان “الغد”: بداية إلتزام في غد الشباب اللبناني، صرخة بضرورة حماية البيئة، والوعي بأن أخذ العبر من تجارب الماضي، هو شرط ضروري لتغيير الأمور في المستقبل.

كان للمهرجان هذا العام شراكات جديدة، تتميز بالدينامية والإلتزام مع وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج BAFF @ Schools 2018، حيث تساهم أيضاً سفارة الولايات المتحدة، وسفارة سويسرا في بيروت، مع حملة “ما في ميّ، ما في حياة” (Pas d’Eau, Pas de Vie)؛ ومع وزارة السياحة بسلسلة من الأفلام الوثائقية حول التراث الوطني، وفي كل عام، سيتم اختيار فيلم ونشره من قبل المهرجان، في لبنان وفي الخارج.كما يقدم BAFF خمس امسيات يعود الريع فيها الى جمعيات غير حكومية يتضامن معها وهي: AFEL، Brave Heart، Myschoolpulse،The Youth of the Order of Malta ، وCAP-HO.

كما لمدينة “طرابلس” حصة في المهرجان بخاصة في اليوم الثاني منه، بعرض فيلم “نيماير فور ايفير”، والعنوان مأخوذ من اسم المهندس البرازيلي العالمي أوسكار نيماير الذي صمم هندسته وأشرف عليه.

وهو من اخراج نيكولا خوري الذي كشف لموقعنا عن أن الفيلم هو فيلم وثائقي عن معرض “رشيد كرامي” بتفاصيله الكاملة.

برنامج المهرجان يضمّ 60 فيلماً وثائقياً حول مختلف الفنون وتاريخها، سيستمرّ عرضها حتى مساء الأحد 25 تشرين الثاني في صالتَي “سينما متروبوليس أمبير صوفيل”. ويجمع بين البورتريهات الفنية لراقصين ومخرجين ورسامين وموسيقيين (راجع الكادر)، وبين الأمكنة والمدن والنصب الشهيرة والتجارب الفنية الاستثنائية، تأخذنا الأفلام إلى رحلات داخل العوالم الفنية الداخلية وسير من صنعوا أهم التجارب العابرة للحدود.

وفي حديث خاص مع رئيسة مهرجان بيروت للافلام الفنية، السيدة أليس مغبغب، التي اشارت الى أن التحضير للمهرجان بدأ منذ فترة أشهر حيث فتح الموقع لتقديم افلام المخرجين. وأضافت الى إنه قدّم اكثر من 1400 فيلمًا منوعًا من العالم والعالم العربي وقد اختير 60 فيلمًا فقط من بينهم 12 فيلمًا لبنانيًا.

وعن شروط قبول الافلام، لفتت الى ان اللجنة تحدد الشروط كاملة وانها ترتكز على جميع النواحي، بدءا بالفكرة والموضوع وصولا للصورة، التقنية والاخراج.