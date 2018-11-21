شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "لولو الحب" أغنية جديدة لماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "لولو الحب"، كلمات الشاعر الإماراتي على الخوار، وألحان عادل عبدالله، وتم تقديمها فى حب الكويت، وتقول بعض كلمات الأغنية: أنتي لولو قبْل ما يزيّنك لولو وانتي شيّ مْن الحقيقة والخيال وانتي وحدك بين كل الناس "صولو" عزف ساحر منفرد حب و دلال في عيونك مهما هالعالم يقولوا ما وفوا لولو الصباح فـ أيّ حال لا القمر طالك .. ولا نجومك يطولوا ولا اوصلن حسنك مليكات الجمال ويقول الشاعر علي الخوار: "للكويت قيمة عاطفية كبيرة في وجداننا نحن أهل الخليج منذ صغرنا، وهذه الأغنية بالرغم من أنها هدية خاصة، لكنها تحمل أيضا مشاعر وفاء ومحبة من شعب الإمارات إلى شعب الكويت الشقيق"، والأغنية من توزيع مهند خضر ومكساج محمد عصمت وتنفيذ فيديو علاء فياض.

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