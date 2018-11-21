شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن حسن حسنى بعد تكريمه بالقاهرة السينمائى : ينور أى حد يقف قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان محمد إمام، عن سعادته لتكريم الفنان حسن حسنى بمهرجان القاهرة السينمائى، فى حفل افتتاح الدورة الأربعين، والتى أقيمت بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الثلاثاء.

وكتب إمام، على حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " بحب جداً عم حسن كان ليا الشرف اني مثلت معاه كذا مرة ينور أى حد يقف قدامه شكرا على كل المتعة اللي قدمتها تستاهل مليون تكريم".

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قد كرم أمس الثلاثاء الفنان حسن حسنى ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك فى حفل افتتاح المهرجان الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسن حسنى باكيا، أثناء تكريمه: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان.