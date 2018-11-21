كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:27 مساءً -

شاهدوا فنانة عربية تقص شعرها بطريقة عشوائية قبل حلقه... شاهدوا تصرفها الصادم

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو مثيراً للجدل للفنانة والإعلامية العراقية درة أحمد.

وبدت درة في فيديو وهي تقوم بقص شعرها بطريقة عشوائية ومن دون اهتمام بما سيصبح عليه شكله بعد ذلك.

واللافت أنها لم تكتف بذلك، بل عمدت أيضاً إلى حلقه بالكامل. وأثار ذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

واعتبر بعضهم أن ما قامت به حرية شخصية فيما سخر آخرون منها ورأوا أنها تقلد النجمات العالميات، متوجهين إليها بالانتقاد.

ولفت أنظار بعضهم الآخر أن النجمة تظهر من دون ملابس، وأعربوا عن خشيتهم أن تتعرض للتهديد والقتل مثل نجمات عراقيات أخريات.

يذكر أن درة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، ومنها مسلسل “سماء صغيرة” للمخرج البحريني حسين الحليبي، وفيلم “في الوقت الضائع” حيث أدت دور الفتاة أفنان المثير للجدل.