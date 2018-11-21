رامي مالك يخطف الأنظار مع حبيبته في حفل «Governors Awards».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والممثل الأمريكي والمصري الأصل رامي مالك، أن يحطف الأنظار في حفل Governors Awards الذي تقيمه أكاديمية علوم و فنون الصور على هامش حفل الأوسكار القادم، حيث أقيم الحفل يوم الأحد 18 نوفمبر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

النجم العالمي البالغ من العمر 37 عاما، ظهر برفقة حبيبته الممثلة لوسي بوينتون التي شاركته في بطولة فيلمه الجديد Bohemian Rhapsody، وجسدت دور خطيبته التي تدعى ماري أوستن.

وكان رامي مالك قد وقع في غرام لوسي بوينتون في كواليس الفيلم الذي حقق إيرادات هائلة تجاوزت الـ300 مليون دولار أمريكي في 3 اسابيع.

ويجسد رامي مالك شخصية المغني فريدي ميركوري في فريق الروك البريطاني Queen، ويشارك في بطولته بن هاردي، مايك مايرز، جوزيف مازيلو وغويليم لي.

وكانت كاميرات مصوري الباباراتزي، قد التقطت مجموعة من الصور جمعت النجم المصري العالمي رامي مالك، مع حبيبته الجديدة وهي الممثلة لوكا باينتون، وذلك أثناء تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية،وظهر، مالك في لحظات رومانسية مع لوكا التي شاركته في بطولة فيلمه الجديد bohemian rhapsody .