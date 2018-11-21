عمرو يوسف يظهر بزيادة وزن ملحوظة.. ومعجبيه: كندة السبب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الفنان المصري عمرو يوسف حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم مساء الثلاثاء 20 نوفمبر.

الفنان المصري حضر الحفل بدون زوجته الفنانة السورية كندة علوش، وذلك نظرا لمرور فترة قصيرة على وضعها لمولودتها الأولى من عمرو، والتي أطلقا عليها اسم “حياة”.

عمرو ظهر في الحفل بزيادة وزن ملحوظة، وهو ما جعل عدد كبير من جمهوره يطالبونه بالخضوع لحمية غذائية سريعة، ووجهوا الاتهامات لزوجته كندة بأنها السبب في زيادة وزنه، حيث أنه صرح من قبل بأنها تجيد الطبخ وتطهي له الكثير من الأكلات المصرية والسورية المميزة.

وكانت كندة علوش قد وضعت ابنتها الأولى «حياة» من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف منذ حوالي أسبوعين، وحرصت منذ وقتها على عدم نشر أي صور لها، كما لم تظهر وجه ابنتها.

جمهور الفنانة السورية نشر صورة لها بعد خروجها من المستشفى برفقة زوجها عمرو يوسف، حيث بدت كندة بشعر غير مرتب، وبدا عليها إرهاق الوضع.

واستعرضت كندة صور للهدايا التي تلقتها ابنتها حياة في حفل السبوع، كما تلقت التهاني على أول طفلة لها من قبل الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني.