بعد سقوطه على المسرح.. أحمد زاهر يخضع لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت السيدة هدى زاهر، زوجة الفنان المصري أحمد زاهر، تفاصيل حالته الصحية، بعد أن تعرض لسقوط مفاجئ على المسرح خلال تقديمه الفنان تامر حسني في الحفل الذي أقيم داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي.

زوجة الفنان المصري قالت إن زاهر أجرى عملية في كعب رجله، بعد أن سقط من المسرح، مشيرة إلى ألأطباء أمروه بالراحة التامة لثلاثة أسابيع، وبعدها يقررون هل يستطيع أن يعود للعمل أم يحصل على راحة مرة أخرى.

وكان أحمد زاهر، قد تعرض لسقوط مفاجئ بإحدى الفتحات الموجودة على المسرح خلال تقديمه الفنان تامر حسني في الحفل الذي أقيم داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي.

فقد صعد زاهر على المسرح ليقدم تامر، وخلال إلقائه كلمة التقديم والتي عبر فيها عن حبه وتقديره لتامر وأنه يحسده على جمهوره سقط في فتحة موجودة على المسرح ولم يلاحظها بسبب تسليط الإضاءة على وجهه، ويبدو أنها أثرت على قدمه، فظهر عليه الألم فور خروجه، والفتحة هي نفسها التي خرج منها تامر حسني، على جمهوره في بداية الحفل.