ياسمين رئيس بلوك جديد وإنجي المقدم صاحبة الإطلالة الأجرأ في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعد السجادة الحمراء هي الساحة التي تتنافس عليها النجمات في الأناقة ولفت الأنظار، وهذا ما حدث خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

الفنانة ياسمين رئيس ظهرت خلال الحفل بلوك جديد، حيث ارتدت فستان أسود محتشم وجذاب، ورفعت شعرها لأعلى وبدت جميلة من خلال غرة غطت جبهتها، بينما ظهرت بلون شعر جديد.

لوك ياسمين لسبب فني، حيث أنها تستعد لتصوير دورها في فيلم «لص بغداد»، مع الفنان محمد عادل إمام.

الفنانة إنجي المقدم اشتركت مع ياسمين رئيس في تسريحة شعر واحدة، ولكنها اختارت فستان فضي يكشف عن جسدها بشكل كبير، ورأى العدد الأكبر من الجمهور أنها صاحبة الإطلالة الأجرأ في حفل الافتتاح.

وكان من بين حضور المهرجان أيضا نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد الفيشاوي وزوجته، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين، نسرين طافش، وإنجي المقدم.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.