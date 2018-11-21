منى هلا تفاجئ الجمهور بحضور مهرجان القاهرة السينمائي.. هل تعود لمصر؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية منى هلا خارج مصر منذ سنوات طويلة، حتى أن عملها أصبح في أمريكا أيضا، كما أنها واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل في الفترة الأخيرة.

منى هلا فاجأت الجمهور بعدما نشرت صور لها أثناء حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، وتساءل الجمهور إن كانت الفنانة تخطط للاستقرار مرة أخرى في مصر.

الفنانة الشابة جذبت إليها الأنظار من خلال فستان أبيض جذاب، وتحضر منى المهرجان من أجل عرض فيلم «ليل خارجي»، والذي تشارك ببطولته.

الفيلم بطولة كريم قاسم، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، أحمد مجدي، صبري عبدالمنعم، أحمد يسري، ومن تأليف شريف ألفي.

منى هلا أعلنت زواجها مؤخرا من شاب أمريكي، ونشرت صور لهما معا، وذلك بعدما أثارت ضجة منذ أكثر من عام بعلاقة مع شاب يعيش معها دون زواج، وانقلب عليها الرأي العام.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بدأت نشاطها الفني عام 2001، وقدمت برنامج «يلا بينا»، ثم شاركت في عدد من الأدوار الصغيرة في أعمال هامة ومنها: «زكي شان، الباشا تلميذ، حفلة منتصف الليل».

كما شاركت منى في أعمال درامية ومنها: «عدى النهار، قصة حب، أزمة سكر، الملك فاروق، قلب ميت، ملكة في المنفى».