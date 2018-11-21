عمرو سعد يظهر بملابس غريبة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أن تخلى الفنان المصري عمرو سعد عن شعره الطويل، لفت إليه الأنظار أثناء حضوره مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40 بطريقة جديدة.

الفنان المصري ارتدي جاكيت أزرق ولفت الأنظار بنظارة شمس، وتعجب عدد من الحضور من ارتدائه النظارة خلال المهرجان واعتبرها الجمهور ليس اختيار موفق من قبله.

عمرو سعد أثناء حضوره مهرجان الجونة السينمائي أثار الجدل من خلال تسريحة شعره الأفريقية «راستا»، وهو لوك لم يعتاد عليه الجمهور من سعد.

مهرجان القاهرة حضره عدد كبير من النجوم ومنهم يسرا، إلهام شاهين، صبا مبارك، ليلى علوي، أحمد الفيشاوي، هنا الزاهد وأحمد فهمي، منى هلا، نسرين طافش، فيفي عبده، غادة عادل، بوسي شلبي، إنجي علي، رشا مهدي، نيللي كريم، ظافر عابدين، درة.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.