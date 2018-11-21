تامر حسني يحقق حلم فتاة كفيفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استجاب الفنان المصري تامر حسني، لطلب إحدى معجباته والتي عبرت عن رغبتها في رؤيته.

الفتاة تدعى منة الله محمد، كانت قد حلت ضيفة على برنامج «حكايتك»، مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة «النهار»، وقالت خلال الحلقة: «إنها فقدت القدرة على الإبصار لسبب غامض خلال المرحلة الثانوية و أنها من معجبات الفنان تامر حسني وتتمنى لقائه».

وبعد ساعات قليلة من طلب منة الله، وجه إليها الفنان تامر حسني، رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «إلى مِنّة الله محمد.. يا منة يا حبيبتي أنا سمعت كلامك وشرف كبير ليّا إنّ بابا يحفزك ويشجعك بأغانيه».

وأضاف: «شرف كبير ليا أوي أوي أوي إن إنسانة قوية بتقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا وتحوّل المحنة لمنحة وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني».

وتابع: «أنا كمان حبيتك يا مِنة وعايز أشوفك و يا ريت أيّ حد من المحطة أو من أصحابك وصله البوست يبعتلي رقم ليكي وأنا هكلمك وأجيلك فورً».

وتم التواصل بين تامر ومنة الله، واستقبلها في مكتبه ودارت جلسة بينهما لأكثر من ساعتين تخللها العديد من الأحاديث.