بعد تجاهل المهرجان دعوته.. أحمد عبدالله محمود يهاجم القاهرة السينمائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، هجومًا حادًا على منظمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والذي بدأت فعالياته مساء أمس الثلاثاء 20 نوفمبر.

أحمد عبدالله محمود، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أنا ابتديت أحس إني مش ممثل ومش من حقي حضور المهرجانات، بس لما كمان يكون عندي فيلم ما يتبعتليش دعوة...شكرا» .

الفنان المصري، يشارك في بطولة فيلم «جريمة الإيموبيليا» والذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان، وهو من بطولة طارق عبدالعزيز، هاني عادل، وناهد السباعي، وأحمد عبدالله محمود، ويوسف إسماعيل، وماهر سليم، وحسن حرب، ودعاء طعيمة، وياسمين الهوارى، ولطيفة فهمي، وعلى خميس، وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر.

يتناول العمل قصة «كمال حلمي» الكاتب الروائي الشهير الذى يعيش وحيدا ومنعزلا داخل العمارة بعد وفاة زوجته، وهو ما يوقعه في براثن السوشيال ميديا التي تملأ فراغات الوقت وتقتل الملل لدى الإنسان، إلا أنها لا تخلو من الوقوع في براثن النصابين والمحتالين.

ويقع كمال حلمي، في براثن إحدى الفتيات المحتالات، بعد أن تعرف عليها من خلال «الفيس بوك» وذهبت إليه في شقته داخل العمارة ليقع حادث غريب أثناء تواجدها، لتتوالى الأحداث ليكتشف الروائي من خلال مساعدة صديق عمره أن وقع ضحية استغلال هذه الفتاة.