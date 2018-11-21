ابنة انتصار الشابة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة المصرية انتصار على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الثلاثاء 20 نوفمبر.

الفنانة المصرية حضرت الحفل بصحبة ابنها “ممدوح” وابنتها “شاهيستا”، وقد أطلت انتصار وابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت كل منهما فستان قصير باللون الوردي.

انتصار التقطت صورة مع ابنيها على السجادة الحمراء، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة نادية الجندي، والفنانة يسرا، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عمرو سعد، والمخرج عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، والفنانة نيللي كريم، والفنان ظافر عابدين، والفنان محمد رمضان، والفنانة مي سليم.

كما حضرت الفنانة هيدي كرم، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة ميار الغيطي، مي الغيطي، والفنان صبري فواز، والإعلامية إنجي علي، والفنانة غادة عادل، والفنانة منال سلامة، والفنان هاني عادل، والمخرج داوود عبدالسيد، والفنانة ياسمين رئيس، والإعلامية بوسي شلبي، والراقصة فيفي عبده، وغيرهم.