بالصورة .. عمرو يوسف يثير الجدل في أحدث ظهور له

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الجواز بيغير أه .. بس مش لدرجة أنه يغير شكل عمرو يوسف الفتى الوسيم الأول لمعظم الفتيات بعد مسلسله الناجح جراند أوتيل لشكل غريب مقدرش حد يتوقعه.

وانهالت التعليقات بسبب صورة يوسف الأخيرة في مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الأربعين، وكان معظمها مصدوم وساخر بسبب الوزن الزائد اللي اكتسبه يوسف وغير شكله.

ووضع الجمهور مقارنة بيه وبين اللي اتجوز فنانة مصرية زي حسن الرداد، اللي اتجوز في نفس الفترة اللي اتجوز فيها يوسف لكنه محافظ على شكل جسمه على عكس يوسف، وانتقد الجمهور شكله بشدة لأنه فنان له العديد من المعجبات ولازم يحافظ على مظهره.

ويذكر أن يوسف متزوج من الفنانة كندة علوش ورزق ببنت سماها "حياة"، وكان الجمهور هنأهم بقدوم بنتهم، وأكدوا أنها هتبقى "زي القمر" نسبة لوالديها.