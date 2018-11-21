سميرة سعيد تعيد زمن الفن الجميل في القرية العالمية

في واحدة من أقوى وأجمل حفلاتها، أبحرت “الديفا” سميرة سعيد مع جمهورها ومحبيها في رحلة تنقلت فيها ما بين زمن الفن الجميل وايقاع الحاضر المعاصر، غردت فيها بقديمها وحديثها من الأغاني، فأطربت من خلالها الجيل الماضي، ورقّصت وأمتعت الجيل الحالي، في حفل اقيم بـ”القرية العالمية” في دبي، من تنظيم واشراف شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” وسط حشد كبير من المتفرجين تجاوز العشرة الاف.

سميرة سعيد، التي بدأت الحفل بـ “لوك” شبابي من تصميم إيلي صعب، عبّرت عن سعادتها بالغناء في دولة الامارات العربية المتحدة بعد غياب طويل، مثنية على القيادة الحكيمة لهذا الوطن، وما ينعم به أهله من رخاء وتسهيلات، مستخدمة العديد من المفردات المغربية وهي تتغزل بمكان الحفل وجمال “القرية العالمية” ، شاكرة شركتها “روتانا” على التنظيم المميز.

وفي الحفل، أعادت سميرة أغنيتها الشهيرة “جاني بعد يومين” الى الحياة بعد 34عاما من صدورها، لتشعل الحنين وتوقظ المشاعر لدى جيل بأكمله ..مبرهنة أنها مشوار من الاحترام والنجاح والحب. كما قدمت العديد من أغانيها الشهيرة :(محصلش حاجة، هوا هوا، يوم ورا يوم، اوقات كتير، انا عايزة اعيش، سوبرمان وغيرها..) وذلك على مدار ساعتين.

وبترحاب وابتسامة تغلف وجهها، استقبلت سميرة سعيد بعد ختام حفلها، أهل الاعلام والكثير من محبيها الذين اصروا على لقائها بعد الحفل. وفي تصريح خاص كشفت سميرة انها ستطلق قريبا اغنية سنغل جديدة خليجية.

الجدير ذكره، ان الحفلات التي تقدمها “القرية العالمية” بدعم من “روتانا”، وعددها 15 حفلا غنائيا وتشهدها إمارة دبي، كانت قد بدأت بسهرة متميزة بدأها المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد أثبت فيها أن مستقبلا غنائيا مميزا ينتظره.