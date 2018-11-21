شاهدوا.. بسمة بوسيل تشارك تامر حسني بديو غنائي فرنسي بعد سنوات على اعتزالها

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:07 مساءً -

. بسمة بوسيل- تامر حسني انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​ في احدى المناسبات يظهر غنائها باللغة الفرنسية برفقة زوجها الفنان ​تامر حسني​. واثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين الجمهور الذين تسائلوا عمّا اذ كانت بسمة بوسيل ترغب في العودة الى الغناء مجددا بعد اعتزالها والتوجه الى عالم تصميم الأزياء. الجدير ذكره ان بسمة بوسيل انجبت مؤخرا مولودها الثالث في الولايات المتحدة الاميركية.

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