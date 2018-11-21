كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 02:07 مساءً -

باسل خياط بصورة مع إبنه شمس وشقيقه محمد.. لن تصدقوا الشبه بينه وبين الأخير

شارك الممثل السوري ​باسل خياط​ الجمهور صورة برفقة إبنه شمس وشقيقه محمد.

https://cdn00.vidyomani.com/c/7/1/1/ykmghq72clc5/index.htmlوتفاعل المتابعون مع الصورة التي نشرها باسل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، حيث اعرب الكثير منهم عن صدمتهم لمدى الشبه بينه وبين شقيقه فيما خصّ ملامح الوجه وظهورهما أيضاً بستايل الملابس ذاته مما دفع البعض إلى الإشارة لتقارب شخصيتهما وأسلوبهما.



من ناحية اخرى، يشارك باسل في أكثر من عمل حالياً بينهم، مسلسل “الحرملك” إلى جانب عدد من الممثلين منهم باسم ياخور، سلافة معمار، جمال سليمان وسامر المصري وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.