نجوى كرم تثير البلبلة بثوانٍ

Nov 21, 2018
اطلقت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم برومو كليب اغنيتها الجديدة من تسعة ثوان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر.
الاغنية حملت عنوان “الليلة ليلتنا” من كلمات سهيل فارس والحانه توزيع طارق عاكف وتسجيل استوديو جو بارودجيان.
والملاحظ للمتابعين انه في خلال ساعة واحدة فقط على اطلاق البرومو حصد نسبة عالية جدًا من المشاهدة ما يقارب 150.870 الف.
من ناحية ثانية، تستعد نجوى كرم لاحياء حفل غنائي ضخم في ستوكهولم مسرح waterfront في ١٥ كانون الاول/ديسمبر المقبل.
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