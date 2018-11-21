فادي اندراوس ينجو من الموت ويكشف عن ندبته

تحت عنوان “المحارب”، كشف الفنان فادي اندراوس عن معاناته مع المرض الذي كاد ان يؤدي بحياته وذلك من خلال فيديو مؤثر نشره على حسابه على يوتيوب.

وبدقائق قليلة روى “اندراوس” رحلته مع المرض منذ عام 2014 بعد ان أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أنه يعاني من مشاكل في القلب.

واضاف “اندراوس” انه كان يمارس الرياضة بشكل مستمر لأجل الحصول على جسد رياضي وهذا الأمر دفعه الى تناول بعض الادوية وندم على تناولها لاحقاً. وتابع انه اضطر الى اجراء عملية القلب المفتوح عام 2017 لان مشكلته الصحية كانت تتزايد والخطر يداهم حياته.

وكشف في الفيديو عن الندبة التي خلفتها العملية على جسده، اضافة الى صور خلال تواجده في المستشفى اثناء العملية.

وتابع فادي مشيراً أن بعد العملية تحول الى شخص لا يستطيع ممارسة الرياضة القاسية او بالكاد يمشي بعدما كان يمارس الرياضة بانتظام ويرفع الاثقال. وقال “انا على قيد الحياة انا حيّ، انا مقاتل، انا مؤمن” وهو الأهم في هذه المرحلة مؤكداً انه كان قريباً من الموت.

من جهة اخرى، يشارك فادي اندراوس في بطولة مسلسل “حبيبي اللدود” الى جانب كل من يورغو شلهوب، روان طحطوح، جوانّا حدّاد، بيدرو طايع، سينتيا مكرزل، وجيه صقر، علي منيمنة، علاء علاء الدين، لودي طايع، لويس ناضر، جومانة حداد، زياد صليبا، طوني مهنا وغيرهم.

قصّة سيناريو وحوار منى طايع. إخراج سيزار حاج خليل. إنتاج طايع إنتربرايسز، ويعرض عبر شاشة LBCI.