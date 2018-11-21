شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعود من لبنان بعد تصوير عدة مشاهد من مسلسله المنتظر "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أمير كرارة من لبنان مساء غد الخميس، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد هناك، حيث انطلق تصوير أولى مشاهد المسلسل يوم السبت الماضى فى بيروت، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ، حيث يحصل فريق العمل على أجازة عدة أيام، لإنشغال كرارة بتصوير فيلمه الجدديد "كزابلانكا"، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.

وتقرر الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، إستئناف التصوير عقب وصل فريق العمل إلى القاهرة، لاسيما أن الجهة المنتجة وضعت خطة زمنية للبدء والإنتهاء من التصوير، رغبة منها فى الانتهاء من التصوير خلال فترة وجيزة، ليصبح العمل جاهزا للعرض.

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التى تم البدء فى تصويرها للعرض فى شهر رمضان 2019 حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى.

يشار إلى أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.