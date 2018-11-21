شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أسطورة من أساطير الفن.. تعرف على تهنئة النجوم لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسطورة من أساطير الفن ونجمة مضيئة فى سماء الغناء العربي تجمع على حبها العرب على امتداد الوطن العربى، وتحتفل اليوم جارة القمر "فيروز" بعيد ميلادها الـ 83، وولدت في يوم 21 نوفمبر 1935 في لبنان.

وبمناسبة عيد ميلاد فيروز، تسابق النجوم فيما بينهم لتهنئتها و توجيه لها رسائل حب، حيث قالت الفنانة إليسا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، " يمكن مش دائما عنا استقلال... بس الأكيد انو دائما عنا فيروز عقبال كل سنة يوم فيروز".

أما الفنان يارا، كتبت قائلة: " صباحنا وأيامنا كلها فيروز وحدُن بيبقوا عيد فيروز عيد الدنيا"، وكتبت الفنانة هند صبرى "يوم فيروز ست الدنيا".

كما حرصت الفنانة ميرهان حسين، على تهنئة النجمة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت "ميرهان" صورة لها بجانب فيروز، وعلقت عليها: "عيد ميلاد معشوقتي أنا، حبيبتي أنا، فيروزتي أنا صوتك جزء من تكويني كبرت عليه وعشقت لبنان في صوتك، في روحك، و كيف لا أعشقها وأنتِ أرزتها، كل عام وأنتِ صوت من السماء يا جارة القمر".

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج باسم " فيروز" احتفالا بعيد ميلاد جارة القمر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا واحتل المركز الثانى بالتريند المصرى، و انهالت التعليقات المهنئه من قبل المدونين، وكتب أحد المغردين كل سنة وانت صوتك يا جارة القمر هو الشئ الذي لا ينتسى كل عام وانتي مضيئة ايامنا بصوتك العذب"، وغرد آخر كل عام وأنت بخير يا أجمل ما حدث لنا نحن العرب.











ميرهان حسين



هند صبرى